Nike lanza tenis ‘inteligentes’ que se atan y ajustan automáticamente

Washington, EU.- Que la tecnología forme parte de nuestros zapatos parece una cuestión de tiempo cuando vemos el empeño de algunos fabricantes por hacer esta prenda ‘inteligente’. En Nike ven la solución a la adaptación perfecta en el ajuste y el atado, pero no los convencionales, sino los automáticos, y ahora presentan las nuevas Nike Adapt BB.

Este es un calzado ideado para practicar el básquetbol, deporte que implica una expansión del pie considerable según se produce la actividad, con lo cual la adaptación del zapato es algo más complicada. En pro de que el jugador pueda sentirse cómodo durante todo el tiempo, Nike vuelve a basarse en un sistema automático de ajuste y atado llamado Nike Adapt.

La compañía ya había lanzado un modelo de zapatos con un sistema de atado automático que permitía el ajuste al contorno del pie tal y como si fuesen calcetines. Fueron las Nike HyperAdapt 1.0, los primeros zapatos ‘inteligentes’ de la marca, que según su diseñador, Tinker Hatfield, se “anticipaban las necesidades de los atletas”.

Necesidades como la comodidad tras 24 minutos jugando al baloncesto, tiempo en el que según la marca el pie puede expandirse casi un 50 por ciento. Y buscando una solución a esto Nike ha combinado una nueva tecnología de atado y una aplicación en la experiencia con los nuevos tenis Nike Adapt BB.

