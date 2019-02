Niegan gasolineros que estén despachando producto de mala calidad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Niegan gasolineros de Aguascalientes que este surtiendo producto de mala calidad, incluso rebajado con agua ante el desabasto de combustible.

Lo anterior luego de que en redes sociales se han manejado “supuestos” casos de vehículos dañados por presunta mezcla de gasolina con agua o por la falta de reposo de las gasolinas.

El presidente de Gasolineros Unidos del Centro (Gasucen) Jesús López López, aseguró que es una mentira total que se esté entregando combustible en un estado no adecuado.

Según el empresario, existen mecanismos de seguridad que se tiene desde el llenado de pipas e incluso existen filtros ya dentro de las estaciones de combustible que dan la certeza de que el producto que llega es de calidad.

Consideró que solo se trata de rumores desencadenados en redes sin sustento alguno, por lo que en ese sentido no hay incertidumbre ni riegos de daños a unidades al mediano plazo o largo plazo.

“No,no, de ninguna manera hay incertidumbre, porque como le digo existen los filtros necesarios en las estaciones, mismos que están en constante mantenimiento para dar el producto en óptimas condiciones”.

Inclusive, desterró el mito que se ha generado de que una vez que llega la pipa a la estación el combustible se tenga que dejar en reposo hasta por cinco horas para luego surtirla, situación que no estaría sucediendo ya que con la crisis en cuanto descarga la pipa de inmediato se surte, insistiendo en que los sistemas que se tienen son altamente confiables y sin riesgo para los propietarios de vehículos.