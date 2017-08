Niegan beca a estudiante sobresaliente de posgrado en el IEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A la Redacción de El Clarinete llegó la siguiente misiva:

Este 09 de agosto, se entregaron los resultados de Beca Comisión. En la convocatoria que fue abierta desde el 24 de julio al 04 de agosto; dicha convocatoria hizo visible la cancelación del período de extensión, el cuál se designaba al proceso de titulación de los beneficiados con Beca Comisión.

Soy alumna de un Posgrado, específicamente de Doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco en la Ciudad de México.

Fui seleccionada en un proceso de 60 maestros de todo el país y donde sólo 13 fueron los elegidos por esta institución para realizar dichos estudios en el año del 2013.

El Doctorado tiene una duración de diez semestres. Actualmente estoy por presentar mi examen de candidatura en el mes de octubre y posterior el examen de grado en el mes de diciembre, el Doctorado me ha exigido prepararme en dos lenguas; inglés y portugués (que actualmente estoy certificando), durante el primer semestre no me fue otorgada la Beca comisión, fue hasta el 2014 que gocé de dicho beneficio y con un desface de casi mes y medio, por lo general al principio de cada ciclo escolar tenía que estar en la escuela mientras llegaba mi suplente, esto durante un mes o dos meses, lo cual también implicaba un desface en mis estudios de posgrado en la Ciudad de México.

Hoy recalco que estoy a un paso de titularme en una universidad de prestigio a nivel nacional en cuando a educación se refiere y actualmente, donde tanto hincapié se hace sobre la calidad educativa y la profesionalización docente.

Sin embargo mis oportunidades en el recurso de Beca Comisión se han terminado, desde antes de que terminará el ciclo escolar me dí a la tarea de contactar al director del IEA Raúl Perez Chica, el cual tuve la fortuna de ver desde el 28 de junio, el cual me dijo verbalmente que me apoyaría y fuimos con la Directora de Becas Catalina Jiménez, la cual no se encontraba en ese momento pero se le dejo la consigna al maestro Marco de ver y analizar mi caso, para continuar con el recurso, sin embargo me hicieron hacer un escrito para la maestra Catalina Jiménez, directora de Beca Comisión, donde expusiera los motivos por los cuales necesito el recurso de Beca Comisión (aunque sería un caso especial).

El día 24 me dirigí a recoger mi formato para Beca Comisión, pero la Directora Catalina me hizo pasar a su oficina y me informó que había leído mi escrito, pero que no podía yo hacer el proceso, puesto que ya había recibido el apoyo de la Beca por el tiempo que la anterior convocatoria marcaba y que no había el recurso, ya que se recortó el programa, que ya lo más importante de mi Doctorado se me había apoyado y que ya era justo que otros también se beneficiaran, yo desconozco el nivel de estudios de la nueva directora de becas, pero me indigna que diga que a nivel Doctorado una parte es más fácil que otra, de verdad que el nivel de UPN es sumamente reconocido en el ámbito académico.

Ese día no me permitió registrarme en el proceso, yo anduve indagando en el SNTE alguien que pudiera respaldarme, me encontré con la maestra Margarita Luevano, que es la encargada de Becas por parte del SNTE, le dí a conocer mi situación y me informó que no podían cerrarme el proceso de la entrega de papales, por lo que el último día del proceso (4 de agosto) me presenté nuevamente en las oficinas de Beca Comisión y nuevamente, en primera instancia me negaron la inscripción, fue hasta que mencioné el nombre de la maestra Margarita Luevano que me permitieron dejar mis papeles, en los que entregue una carta dirigida a todo el Comité de Beca Comisión una carta donde explico la importancia de continuar con el recurso. Para mi es muy necesario el recurso, ya que soy de nivel secundaria.

Es un Doctorado de excelencia, tengo que estar saliendo a la ciudad de México constantemente, tengo un promedio de 9.66 ¿Cómo es posible que en esta parte de mi estudio me abandonen y me dejen a la deriva? ¿Cómo es posible que no exista un apoyo hasta la conclusión de nuestros estudios de posgrado? Que no es cosa fácil, ¿Cómo es posible que en este nivel en donde me encuentro, tenga que mendigar un apoyo? ¿no bastarían y serían suficientes el nivel de estudios, la escuela, la ciudad a donde voy a estudiar, el empeño y todo lo que hay detrás de este posgrado? simplemente el promedio habla por sí sólo, la tesis habla por sí sola.

Estoy decepcionada de este sistema porque hasta con el Gobernador me comunique y nunca obtuve ninguna respuesta, ahí esta su calidad educativa!!

OJALÁ ME AYUDEN A COMPARTIR Y QUE ESTA SITUACIÓN RESUENE HASTA DONDE TENGA QUE LLEGAR

Atentamente Erika Fabiola Rodríguez