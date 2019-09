Niegan bajas masivas de trabajadores en el estado y municipio

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La actual dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTEMA), encabezada por Jesús Torres, negaron que se estén dando despidos masivos de trabajadores sin justificación alguna, tanto de parte de gobierno del estado, así como del municipio capital.

Expresaron que ante el sindicato han llegado alrededor de 10 personas denunciado despidos, donde algunas han solicitado la asesoría o el apoyo con abogados, mientras en otros casos los mismos ya cuentan con su defensa y corriendo algún litigio.

“Si han llegado varias gestiones en las que ya traen una demanda, ahí nosotros les ayudamos para que los reinstalen extraoficialmente ¿porqué digo que extraoficialmente?, pues porque ya hay un litigio donde no nos podemos meter”.

Se refirieron a alrededor de 30 casos más denunciando despidos injustificados, aunque explicaron que en estos casos se trata de personal eventual a los cuales se les van terminando los contratos y ya no los vuelven a ocupar.

“Aún con estos casos de trabajadores eventuales les estamos ayudando, aunque de alguna manera no pertenezcan al sindicato se ha dado la instrucción del dirigente de apoyarles con la asesoría legal y haciendo las gestiones necesarias para que los vuelvan a tomar en cuenta o a contratar en próximos proyectos”.