Niega presidenta del PRI que haya disminuido padrón de militantes

Redacción

San Francisco de los Romo, Ags.-En gira de trabajo por el municipio de San Francisco de los Romo para reunirse con las estructuras, la presidenta nacional del PRI Claudia Ruiz Massieu, negó que su partido haya bajado su padrón de militantes de 6 millones a 1.2 millones

La dirigente nacional explicó que existe una depuración en los padrones de todos los partidos políticos exigida por el Instituto Nacional Electoral (INE), donde lo que se informó es que hasta este momento se lleva recabada la firma de 1.2 millones de militantes, sin que aún concluya el plazo para el proceso de las firmas que se están exigiendo para validar la militancia.

El resto, es decir los cerca de 5 millones que se tienen como militantes de acuerdo al último padrón, son priistas que se están buscando para que refrenden con su firma su militancia, sin que quiera decir que ya no estén dentro del partido o se hayan dado de baja.

Según la priista, todos los institutos políticos están en estas circunstancias recabando en una cédula electrónica la firma de cada militante del padrón.

“El INE encontró desde el año pasado en todos los padrones de todos los partidos que había gente que decía yo no soy militante, y es por ello que nos pidió a los partidos que probáramos que son militantes, indicando que ahora por cada persona que no esté registrada en cédula hay una multa de 43 mil pesos”.

Por otra parte en temas locales, apuntó que las campañas de sus candidatos en todo el estado van por buen camino, donde no hay nada para nadie hasta en tanto no se concluya con las votaciones del 2 de junio.