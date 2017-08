Niega Narro que se haya recortado más de 46 mil mdp presupuesto de salud

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Salud, José Narro Robles rechazó que del 2014 al 2016 se hayan recortado más de 46 mil millones de pesos en el sector salud a nivel federal.

Entrevistado durante una visita que realizó a esta ciudad el funcionario del gabinete peñista señaló que “no ha sido así, si ha habido ajustes pero no de ese tamaño, no, no, sí usted suma todo lo que se ha ajustado el presupuesto por supuesto no asciende a esa cantidad, por otro lado quiero decir que no nos sobra nos falta recurso, nos falta presupuesto, pero si yo comparo yo era Subsecretario en diciembre del 99. Si yo comparo el presupuesto en diciembre del 2000 con el presupuesto de 2017 el presupuesto se multiplicó 2.2 veces y ese es otro tema“.

Luego añadió “Qué rendimiento tiene, ese es otro asunto, pero no, no habido un recorte de 46 mil millones de pesos, no se de quien ese dato, yo lo que le digo es que no es así“.

Acto seguido habló sobre el próximo año y se desmarcó al señalar que desconoce sí habrá un recorte en relación con el presupuesto que se manejó este año “yo no puedo preverlo, ayer en la noche estaba trabajando con la subsecretaria los términos en los que se va a potencialmente a presentar el presupuesto a la consideración de la Cámara de diputados en el mes de septiembre, pero todavía no lo tiene la Secretaría de Hacienda definido, yo desearía que tuviéramos así fuese un discreto pero un incremento, pero yo siempre estaré luchando porque tengamos el mejor uso de los recursos. Parte de lo que tenemos que hacer es asegurarnos que en el área de la salud no haya desviaciones como sí hemos tenido“, reconoció.