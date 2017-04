Niega MuniAgs haber adquirido camiones para la basura de manera ilegal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Héctor Anaya Pérez, titular de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio capitalino que encabeza la panista, Teresa Jiménez Esquivel rechazó la versión del regidor priista, Netzahualcoyotl Ventura quien aseguró que se habían adquirido 5 nuevos camiones compactadores de basura mismos que se tenían en un predio en la comunidad de la Guayana en el municipio de San Francisco de los Romo de manera irregular.

Ventura Anaya, afirmó y mostró fotografías donde se aprecian estacionados 5 camiones ya pintados como los nuevos que se adquirieron hace un para de meses y que de acuerdo con el edil tricolor no se hizo una licitación y se compraron de manera directa violando las reglas de operación para la adquisición de este tipo de vehículos.

Al respecto el funcionario municipal señaló que hasta el momento “se han adquirido 7 camiones compactadores, la alcaldesa dio indicación de seguir incrementando la renovación del equipamiento en todas las dependencias del municipio, no solo en el caso de la Secretaría y ahorita estamos en otro proceso de adquirir otros camiones compactadores, entonces no hay que adelantarnos a un proceso administrativo que todavía no concluye”, dijo.

Hay que señalar que el priista se comprometió ha presentar denuncia penal por esta situación, luego de que afirmo que la tarde de este martes sostuvo una conversación telefónica con Antonio Arámbula López titular de la Secretaría de Administración quien le informó que ya tenía la orden de requisición para la adquisición de estos 5 nuevos vehículos “curiosamente con la fecha de este martes 11 de abril“, algo que a todas luces suena incongruente. Dado los tiempos que se requieren para una compra de esa magnitud.

Luego el regidor afirmó que los camiones fueron trasladados para ponerlos en operación en el Centro de Transferencia del fraccionamiento Morelos del oriente de esta ciudad.