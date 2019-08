Niega gobierno de Aguascalientes presiones para ceder concesión de libramiento a empresa extranjera

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Niega el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, presiones del estado para que los actuales concesionarios del libramiento poniente vendan a una empresa extranjera en particular, como lo señalara el socio mayoritario, José Aguirre.

De igual manera, exhortó a actores políticos como el ex ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat a no manosear más este tema desde el punto de vista político o de intereses ájenos al proyecto.

Explicó que desde el mes de abril la actual administración de Martín Orozco inició un procedimiento legal para la extinción de la concesión, esperando la resolución, aún y con los amparos que han interpuesto los socios accionistas.

Consideró que la justicia le dará la razón al gobierno, donde una de las mismas causales para revocar la concesión se refiere a los cambios en los concesionarios, que en el caso de los actuales se hizo sin autorización de las autoridades competentes.

-¿Qué tan cierta es la propuesta de que le vendan la concesión a una empresa de New York?

-Es una decisión del concesionario si vende o no vende, pero la realidad es que tenemos 10 años y no se ha iniciado la obra.

-¿Pero qué ustedes los acercaron con dicha empresa?

-Es falso.