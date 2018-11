Niega fiscalía que se niegue levantar denuncia a ambientalistas en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, negó que se haya negado la presentación de la denuncia que intentaron realizar activistas y ambientalistas, luego de que fueron detenidos hace un par de semanas cuando se oponían al inicio de las obras de construcción del paso a desnivel de Av. Aguascalientes y Av. Camino a San Ignacio.

El titular de la Fiscalía señaló que cuando los activistas se presentaron en el Ministerio Público, se solicitó únicamente que se les permitiera tener acceso a las dos carpetas de investigación que se abrieron sobre el caso, sin embargo no señalaron que quisieran presentar una denuncia.

De esta forma, permanecieron en las instalaciones de la Fiscalía por más de nueve horas sin que presentaran la denuncia.

“Ahora dicen que no se les atendió en la fiscalía cuando ellos y cualquier ciudadano que acude ahí saben que se les asigna un turno y se le pasa”, aseveró.

Agregó que la fiscalía no le impide a ningún ciudadano el levantamiento de sus denuncias, donde en este caso en particular tampoco se sigue algún tipo de línea.

“Insisto, no llegaron a pedir que se les levantara denuncia y esa es la interpretación que yo le doy porque así tengo la información”.

El mismo fiscal puntualizó que está en la mejor disposición de atenderles, comprometiéndose incluso personalmente a recibir las querellas, concluyó Figueroa Ortega.