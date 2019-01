Niega Aldo Ruíz condicionamiento a inscripción de programas sociales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Niega Aldo Ruíz, Coordinador de Programas Sociales del Gobierno Federal en Aguascalientes el condicionamiento a la inscripción de programas como lo denunciara la dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu durante su pasada visita al estado.

El funcionario federal comentó que es falso que haya el condicionamiento a algún tipo de militancia para ser parte de los apoyos, pidiendo a la población no dejarse engañar pues no se pide nada a cambio para ser parte de los censos. Según dio a conocer, se han identificado a asociaciones y grupos que tratan de lucrar con los censos, por lo que los únicos autorizados para la conformación de estos padrones de apoyo son los servidores de la nación. Insistió que no existe ningún tema partidista detrás de la inscripción de apoyos sociales, que dicho sea de paso avanzan de acuerdo a lo programado, por lo que en próximas fechas anunciarán ya el inicio de las entregas de los apoyos sociales.

En Aguascalientes van alrededor de 40 mil adultos mayores inscritos, así como se tiene ya integrada la lista de jóvenes que recibirán las becas Benito Juárez y solo están por definir a los discapacitados que es más difícil acceder a ellos por las condiciones en las que viven.

Por último, Entrevistado al término de la reunión del Consejo para la Construcción de la Paz en Palacio de Gobierno, en otro tema habló de la probabilidad de que el próximo 19 de enero venga a Aguascalientes el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desconociéndose aún la posible agenda, aunque mencionó que ya se detallaría más adelante.