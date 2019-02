Nicolás Maduro retiene a periodista mexicano tras enfurecer en entrevista

El material de la entrevista también fue confiscado. “La entrevista la tienen ellos, nos quitaron los celulares, estoy hablando de otro celular que no es el mío. No tenemos nuestro equipo, no tenemos la entrevista. Después de eso nos mantuvieron separados durante dos horas y media en el Palacio de Miraflores interrogándonos. Nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, se quedaron con nuestras cosas personales”.