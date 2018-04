Nicki Minaj aclara todo sobre su rivalidad con Cardi B

EP Mundo

El jueves Nicki Minaj estrenó dos nuevos sencillos, Barbie Tingz y Chun-Li, y habló sobre los rumores de que está peleada con Cardi B; su relación con Meek Mill y Drake; y su nueva música, en una poco frecuente entrevista con Zane Lowe en Beats 1 Radio de Apple Music.

La canción llega después de su colaboración con Cardi B y Migos, en el sencillo del grupo de rap titulado “MotorSport”. Cardi está comprometida con Offset, miembro del trío, y embarazada de su primer hijo juntos. En medio del lanzamiento de MotorSport hubo rumores de un enfrentamiento entre Nicki y Cardi.

Después de que se estrenara la canción, Nicki acudió a Twitter para decir que cuando recibió el tema por primera vez, sólo Quavo, rapero de Migos, estaba en él. Dijo que él llamó y preguntó si podían invitar a Cardi y que ella aceptó.

Nicki le reiteró esa versión de la historia a Lowe.

“Con MotorSport me sentí un poco emboscada”, dijo. “Quavo… quería que ella estuviera en el disco. Ella rogó estar en MotorSport”.

Dijo que todos los chicos querían que Cardi estuviera en el tema, Quavo le escribió por mensaje sobre eso y que ella aceptó.

Por su parte, en una entrevista de radio con Capital XTRA del Reino Unido, a finales de noviembre, Cardi dijo: “Cuando escuché el tema sus versos no estaban terminados. No eran los que están ahora”.

“Quavo me dijo que me metiera en la canción y sentí que era la oportunidad perfecta para que yo estuviera en un tema grande como ellos”, dijo. “Son dos grandes personas y yo estoy apenas comenzando en el juego. Pensé: ‘Sé que si me meto en ese disco será una locura’. Así que quise lanzarme y me lancé”.

Cuando le preguntaron por su relación con Nicki, Cardi dijo esa vez: “Ya había hablado antes con ella. Hablamos de cosas”.

Nicki dijo en Beats 1 que luego la pintaron como una mala persona, lo que la hirió.

Cardi no ha comentado sobre los señalamientos de Nicki.

La semana pasada, Cardi dijo en ese mismo programa: “No voy a pelear: cuando Nicki y Remy (Ma) se enfrentaron todo el mundo estaba pendiente, diciendo: ‘Oh, ¿qué vendrá ahora?’ Pero si no te estás c****o a mi hombre o quitándome dinero, evitando que yo gane dinero, realmente no me importas una m***da. La gente está muy pendiente porque es entretenimiento… Yo he hablado antes (con Minaj)… No quiero que nadie me ande criticando. Si es algo de lo que podemos hablar, hablémoslo. Siento que los fans siguen pendientes porque eso es lo que quieren”.

“Siempre la he apoyado y hasta esta reciente entrevista que dio nunca la he visto demostrarme amor genuino en ninguna entrevista”, le dijo Nicki a Lowe. “Y solo puedo imaginar cuántas chicas desearían haber estado en una canción con Nicki Minaj. No lo digo de una forma pretenciosa”.

Durante su entrevista, Nicki también habló de su ex Meek Mill (quien el año pasado fue sentenciado a prisión por violación de su libertad condicional) y el rapero y buen amigo suyo, Drake.

Nicki dijo que ella y Drake son como una vieja pareja de casados, quienes han pasado por muchas cosas. Ella dijo que Drake le ha dado de los mejores consejos de su carrera.

Meek y Drake tuvieron su propia pelea. Nicki dijo que estar en medio de eso “fue una de las cosas más difíciles de mi carrera hasta la fecha”.

“Los amaba a los dos”, dijo. “No podía borrar el amor que tenía por mi equipo, pero tampoco podía hablar. Me sentía presa en ese momento”.

Los nuevos sencillos de Nicki serán parte de su nuevo disco, el mejor que ha creado según ella misma afirma. La rapera borró las aplicaciones de redes sociales de su teléfono para poder concentrarse en su música. También cambió su número y “dejó de hablarles a todos”.

Dijo que planea irse de gira a finales de este año.