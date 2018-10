Ni venganzas políticas, ni cacería de brujas contra nadie: EMF

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No existen venganzas políticas, ni cacería de brujas contra nadie, señaló el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz tras hablar sobre la detención del ex diputado federal y ex tesorero estatal, Raúl Cuadra García.

-¿Hay quienes dicen que se trata de una venganza política o de un mensaje hacia Luis Armando Reynoso?

“No, pues ya tenía mucho tiempo este proceso de búsqueda, yo creo que en cualquier momento se daba, finalmente no es un hecho que hayamos escogido ese fin de semana para detener alguien en particular. La fiscalía traía la investigación, se dio un evento social y era factible que se diera la detención, por lo que se determinó hacerla ahí”.

Aseguró que tampoco se trata de hacer cacería de brujas contra ex funcionarios públicos de la pasada o anteriores administraciones, tratándose de procesos judiciales que enfrenta personajes señalados, mismos que llevan su tiempo y donde la autoridad estatal es respetuosa del estado de derecho y no forza leyes o procesos con afanes de revanchismo contra nadie.

La detención de Cuadra García es solo una demostración de la vigencia del estado de derecho al haber de por medio un par de órdenes de aprehensión que se encontraban vigentes, donde la fiscalía lo único que hizo fue cumplir con su obligación.

Aseguró que se le están garantizando todos sus derechos al ex servidor público mediante su debido proceso; sin embargo el asunto está en manos del poder judicial.

Para terminar, mencionó que según se le informó se le han fijado un par de fianzas al ex servidor público por 18 millones de pesos y por 12.5 millones.