Ni una llamada he recibido de Aldo Ruíz: Paulo Martinez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El recién estrenado Secretario de Desarrollo Social del Estado Paulo Martinez, dio a conocer que no ha recibido por el momento ninguna llamada del Coordinador de Programas Sociales del Gobierno Federal, Aldo Ruíz para comenzar a ver los mecanismos de coordinación en el trabajo.

El funcionario estatal, continuó en el sentido de que está esperando una reunión para ver todo lo relacionado a los convenios de los programas que se van a ejecutar en 2019, sin que la misma se haya dado.

Lo cierto es de que al momento no ha existido ninguna coordinación, ninguna información que hayan hecho llegar a la secretaría estatal para programar las actividades que han estado anunciando, como el programa de 68 y más o el de los jóvenes que no estudian ni trabajan o los llamados ni-nis, ni en lo general para ver aspectos de un trabajo conjunto.

-¿Desinterés, o que es lo que ven del gobierno federal?

-No te sabría decir la postura de ellos, lo que te puedo decir es de que no hemos tenido ninguna comunicación.

-De parte del delegado, ni una llamada, no te ha hablado?

-No, nada.