Ni la concesión del agua terminará con huelgas de hambre ni la inseguridad acabará viéndola como un negocio:Almanza

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El candidato a la Presidencia Municipal de la capital por el Partido Libre de Aguascalientes, Vicente Pérez Almanza, refrendó su postura de ejercer política con propuestas realistas que resuelvan de manera efectiva los problemas cotidianos de los habitantes.

Por ello, insistió en ser claros sobre tres grandes verdades y que precisamente expuso este lunes pasado, en el debate con candidatos a la alcaldía de Aguascalientes.

La primera, en que la concesión del agua no podrá terminar antes del año 2023, por culpa de un contrato amañado que otorgó el PRI y que refrendó el PAN.

Sin embargo, dijo que él se ha propuesto en los primeros seis meses poner orden a la administración e intervenir la facturación para que se deje de cobrar el aire a los usuarios.

Sobre el asunto, refirió la existencia de demasiadas incongruencias y contradicciones de otros candidatos, como el del PRI, que hace hasta hoy huelga de hambre y no antes, cuando su partido concesionó el servicio del agua potable o cuando demás administraciones priistas nada hicieron contra la empresa.

La segunda verdad es que el problema de la inseguridad no se resolverá si no es a partir de una estrategia que regenere el tejido social, y en ello se ha propuesto obtener resultados efectivos en los primeros nueve meses de gestión.

Refirió que resulta contradictorio cómo el candidato de MORENA que ni es de Aguascalientes, ni conoce a Aguascalientes, sólo vea a la seguridad como un productivo negocio.

Y la tercera verdad es reconocer que quizá como candidato no logre la mayoría en la votación en esta ocasión, pero que el voto para Vicente Pérez Almanza será muy útil para la democracia y la transformación de Aguascalientes.

“Que quede claro, no estoy diciendo que vamos a perder ni mucho menos que me bajo de esta contienda. Estoy siendo honesto con la ciudadanía al reconocer que el voto mayoritario quizá no podrá favorecernos, pero que el voto para Vicente Pérez Almanza no se desperdicia, porque desde el Cabildo podremos impulsar nuestras propuestas a favor de la ciudadanía”.

Expuso que el Partido Libre de Aguascalientes, a un año de haberse fundado y con un presupuesto mínimo, compite con los partidos de antaño. Se encuentra ya en las preferencias por encima de otros cinco partidos, nadando en un tanque de tiburones y desbancando a otros como es el PRI.

Subrayó que la participación del Partido Libre de Aguascalientes en el actual proceso electoral es un hecho histórico. Siendo 100 por ciento local, contribuye a una mayor y mejor democracia y además porque a un año de su fundación, es una opción real que tienen los ciudadanos para sacar al estado del hundimiento en que se encuentra.

Votar por el Partido Libre de Aguascalientes es decidir de forma inteligente para el beneficio de todos. Es elegir por la inclusión, la equidad y por nuevas de desarrollo para todos, rompiendo prejuicios, discriminación y desigualdad, concluyó.