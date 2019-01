Ni al 15% llegan las gasolineras de Ags con desabasto

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No llegan ni siquiera al 15% el número de gasolineras en Aguascalientes que presentan desabasto de combustible, aseguró el Gobernador del Estado Martín Orozco Sandoval.

Al ser entrevistado al término de la entrega de ambulancias para el Sistema Estatal de Emergencias Médicas, el ejecutivo aseguró que el desabasto de gasolinas en la entidad no es un problema considerado grave en estos momentos en comparación a otros estados del país.

Sin embargo, apuntó que de ser necesario en caso de una crisis severa fungirá como intermediario en un asunto que tiene que ver con una decisión del gobierno federal al cerrar los ductos por el tema del “huachicoleo”.

Al momento no se le ha solicitado su intervención de parte de los gasolineros del estado, aunque se mantienen como autoridad atentos las 24 horas del día para verificar que no se agrave la situación de faltante, o bien que aquellos que si cuentan con el combustible den el servicio como debe ser.

Espera que en esta misma semana quede resuelto por completo el problema y se regularice el abasto como ocurrió en el pasado, donde el problema no pasó más allá de los 4 días.

-¿Ustedes respaldan la medidas de Andrés Manuel, porque se habla de que se cierran los ductos?

-Lo que pasa es que para nosotros no hay problemas en el tema de ductos, el ducto que llega a Aguascalientes esta sin función desde hace muchos años, para nosotros es un asunto de abastecer en pipas y seguramente que ir hasta otros lugares donde si se tienen ductos pues las pipas tuvieron un problema de distribución y esperemos que en Aguascalientes pronto se regularice, finalizó en este tema.