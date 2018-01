Netflix crea sección especial de anime

Merca 2.0

EE.UU.-Netflix sabe perfectmente que al público le gusta la animación, en particular el anime, por eso ha creado un espacio especialmente dedicado para esta comunidad.

Con más de 109 millones de suscritores a nivel mundial e ingresos que superan los 8 mil 830 millones de dólares, la compañía de Los Gatos, California es el indiscutible líder de las plataformas streaming, sin embargo, es un hecho que otros servicios como Amazon Prime Video y Hulu están creciendo y ganando interés del público.

La batalla por las audiencias ahora va más allá de películas y series, en la actualidad las grandes empresas de medios deben contar con más elementos y recursos que les permitan generar un vínculo con sus públicos.

Esto lo entiende perfectamente Netflix que, como sabemos, suele tener un estilo peculiar para hacer marketing. Ahora su idea va un poco más dirigida a crear comunidad con los fans del anime.

Por ello ha creado un sitio especialmente dedicado a la animación que tiene sus orígenes en Japón y que ya tiene un siglo de estar presente en las pantalla. Se trata de Animetflix!, un grupo de Facebook en el que todos los fans de las series y películas de anime que están en el catálogo de Netflix pueden convivir e interactuar.

Netflix decidió darle difusión en su Fanpage de Facebook México y, el video promocional publicado la tarde-noche del miércoles ya supera las 418 mil reproducciones, además de que cuenta con más de 15 mil miembros.

El espacio también sirvió para compartir el trailer de Godzilla: Planeta de monstruos, recientemente estrenada en la plataforma.

¿Por qué lo hace Netflix? Sin dejar a segundo plano que la animación es una industria que crece de manera sostenida, -más de 80 mil millones de dólares, según datos (2015) de PR Newsire-, en años recientes ha tenido un boom.

En particular el anime, quién no ubica al menos una película de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, o recuerda al menos una serie como Super Campeones, Dragon Ball, Pokémon, Los Caballeros del Zodiaco o Sailor Moon, todas en origen de manga pero tuvieron su internacionalización con las series de anime, muchas de ellas son revividas en remake, live action, o retransmisiones (cómo en México).

Como olvidar el impacto de Your Name (o Kimi no na wa), obra de Makoto Shinkai que se convirtió en la película de anime más taquillera en la historia (más de 281 millones de dólares -sin considerar lo recaudado en México).

Esto es de relevancia, sobre todo considerando que hace unos 15 o 20 años la única manera que tenían países como México para ver ese tipo de animación era a través de la televisión abierta, pero con opciones muy limitadas, con el tiempo llegaron canales como Locomotion (ya extinto) y con el auge de internet sitios como Crunchyroll, pero aún así, no es tan masivo su alcance.

Compañías como Netflix han identificado esta área de oportunidad, saben que hay público para el anime y por ello han sumado una gran lista de series -clásicas y nuevas- así como las producciones (y coproducción) originales; Castlevania(inspirada en el videojuego), Ajin, Knights of Sidonia, Kuromukuro, o The Seven Deadly Sins, son sólo unos ejemplos.

Pero no es la única, Marvel también produce una serie anime (Marvel Future Avengers) en colaboración con DLife, un canal de cable japonés. Incluso Shinichiro Watanabe, el creador de Cowboy Bebop realizó un corto para los prólogos de Blade Runner 2049.

Japón y, propiamente el anime están de moda y no tienen planes para desaparecer en un buen tiempo. Amazon Prime Video tiene Anime Strike, servicio de streaming que será la delicia de los fans del anime, también NBCUniversal apostará por producciones propias.

Netflix con Animetflix tendrá la oportunidad de tener retroalimentación por parte de los fans, dar seguimiento a su sentimiento respecto a las series y películas o anticipar qué les gustaría ver. Por lo pronto podrá saber cómo le ha ido a Devilman crybaby (estrenada hace unos días), la ya mencionada Godzilla y cómo reciben B: The beginning, A.I.C.O. Incarnation y Sword Gai, que llegarán en marzo.