Netflix convierte a Omar Chaparro en Pedro Infante

Ciudad de México.-Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes de los últimos tiempos. Recientemente dio a conocer que se estrenarán 50 producciones mexicanas a lo largo del 2019 y 2020. Entre las que destaca la serie musical basada en la vida y obra de Pedro infante. En la que Omar Chaparro, interpretará al icono de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Fue ayer por la noche que las redes sociales se volvieron locas ante esta noticia, que el mismo comediante y actor mexicano compartió a través de sus redes sociales:

“Queridos amigos pues esta era la noticia que les quería compartir y que me tiene tan emocionado desde hace dos años; en unas semanas comenzamos a filmar #ComoCaídoDelCielo una película donde tendré que interpretar a mi más grande ídolo #PedroInfante. No es Biográfica sin embargo soy consciente del enorme compromiso de representar a nuestro más grande icono mexicano, estamos trabajando intensamente con todo el corazón, espero les guste mucho el trabajo de todo nuestro equipo!!! @netflix#PepeBojorques @latalancon @unlunar@yare_santana_ @lauradeita10 ”, escribió el también actor.

Y aunque esta noticia causó diferencias de opiniones, Omar Chaparro se encuentra muy emocionado al poder interpretar su ídolo en “Como caído del cielo”. Nombre que lleva la serie que se estrenará próximamente. Cabe destacar que no es la primera vez que Netflix toma en cuenta al actor para uno de sus proyectos. Pues hace una semana se estrenó el reality “Nailed it”, del cuál funge como conductor.