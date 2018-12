Necesario darle continuidad a la nueva reforma educativa: Valdez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hacen votos en el magisterio para que las reformas del nuevo gobierno federal permanezcan y no sean cambiadas cada sexenio. El diputado local Mario Valdez Herrera subrayó que esas prácticas no abonan a las necesidades de cada sector.

“Es algo que hemos criticado. Que llega un nuevo gobierno, trata de imponer sus políticas públicas, no sólo en educación, sino en diferentes rubros y apenas se está consolidando cuando vienen nuevos cambios. Nosotros esperamos que independientemente quien llegue en seis años al gobierno, le brinde continuidad”, apuntó.

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de la reforma educativa promovida por su antecesor Enrique Peña Nieto para instalar una nueva propuesta, el legislador dijo que sí contempla aspectos positivos.

“Se tratan de demandas añejas que tenía el magisterio como capacitación, el apoyo a las normales y sobretodo quitarle lo punitivo a la evaluación. Nosotros no estamos en contra de la evaluación, sino únicamente lo que pedíamos que se quitara la palabra permanencia”, acotó.

– ¿De entrada, lo ve bien?

– De hecho es algo que estábamos pidiendo. Vamos a tener ese diálogo constante con la autoridad federal para llevar a buen puerto una educación no solo de calidad, sino de excelencia.

El también ex dirigente del gremio magisterial en Aguascalientes dijo que se esperará que el documento sea aprobado en cámaras a nivel federal para revisarlo en el Congreso del Estado.