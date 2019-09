Necesario adecuar políticas públicas para evitar detención por consumo de drogas: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Seis de cada diez ingresos a penales son debido a posesión o consumo de sustancias prohibidas como el caso de la marihuana, por lo cual debería de revisarse la situación jurídica de estos casos que algunas veces involucran a adictos, consideró Luis Fernando García, representante de la organización Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas.

“Tenemos los centros de readaptación social al 60 por ciento de su capacidad por delitos contra la salud. De alguna manera tenemos la visión de disminuir la carga de trabajo que pueda tener la policía, incluso el Ejército para perseguir otro tipo de delitos, modificar las políticas públicas para que la gente no sea perseguida como un delincuente por consumo, mucho más si tiene una situación de adicción”, comentó.

En conferencia de medios, García propuso que en el tema de los enervantes hace falta la información para que la gente pueda conocer los riesgos de consumo, pero también de portación de las mismas.

“Darle a la gente que pueda tener la información la gente de cuál es el verdadero riesgo, la problemática en salud. Queremos que la gente tenga información y pueda formarse una opinión a nivel jurídico”, apuntó.

– ¿Se puede buscar la legalización de la marihuana?

– Debe ir poco a poco porque en ningún lado se ha legalizado de forma inmediata, tal vez el caso de Portugal por una situación diferente, pero que podamos tener un evento donde no solamente estemos acercando a la situación, de recreación, no solo hablando de las drogas sino de la situación social, cultural, deportiva y no se estigmatice un movimiento como el hip hop en relación al consumo de ciertas sustancias.

El también catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes descartó confirmar si se han presentado amparos para consumo de marihuana como ha sucedido en otros estados. “No tengo esa cifra pero sé que se están generando los permisos con Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)”, dijo.