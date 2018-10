Necedad de Orozco proyecto de Eje Vial en López Mateos: comerciantes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La “necedad” del gobierno panista de Martín Orozco en construir un eje vial en la avenida Adolfo López Mateos afectará la economía y los negocios de las zonas aledañas, denunciaron comerciantes que trabajan en esa arteria o en calles cercanas al primer cuadro de la ciudad.

En conferencia de medios, los comerciantes calcularon que de estas negociaciones dependen alrededor de cinco mil personas; cuyos ingresos resultarían afectados en tanto se mantenga el proyecto del Ejecutivo. Tacharon de “mentada de madre” que el coordinador de Movilidad, David Sánchez, no los haya atendido y hasta denunciaron ser olvidados por el municipio de Aguacalientes, también panista.

El gobierno del estado que encabeza Martín Orozco proyecta un eje vial en la avenida López Mateos –una de las de mayor circulación en la ciudad-, con lo cual se ampliaría la arteria e incluirá transporte público.

Los comerciantes de la zona manifestaron que el proyecto traerá más perjuicios que beneficios: enumerando la tala de árboles, el cierre de negocios por las obras y hasta su inviabilidad mencionando que la densidad de autobuses por López Mateos no pasa de 50 por hora, mientras que la de vehículos supera los 3500 por hora y es a quienes les cortarían carriles.

Salvador del Valle Castillo, presidente de la Unión de Comerciantes de López Mateos, manifestó que desde hace un mes se pidió un acercamiento con autoridades estatales en torno al proyecto de Ley de Movilidad, pero a la fecha nunca nos han contestado.

Del Valle Castillo dijo que se pidió la intervención de la alcaldesa Teresa Jiménez, también del PAN, pero que ella se desligó del tema. “También estamos olvidados por el municipio”.

Para Christian Muñoz Robles, presidente de la asociación Pedalea, el proyecto intenta copiar el transporte público de ciudades como León o Querétaro, pero contradiciendo la propia Ley de Movilidad del Gobierno.

“Huele más a negocio”, abundó Muñoz Robles quien dijo que se plantea un amparo ante instancias legales, al cual buscarían darle celeridad. “pues luego el juzgado tiene cosas medio raras y se les olvida que la prioridad es respetar y no queremos que el tiempo nos vaya a ganar”.

Muñoz también lamentó que el coordinador de Movilidad, David Sánchez, convoque a conferencias de medios, pero se niegue a recibirlos desde hace dos meses y nunca respondió. “Lo que hizo ese señor es una mentada de madre”.

A su vez, Gema Barrientos, comerciante de la zona, adelantó que los negocios han ido a la baja en los últimos años y que este proyecto ocasionaría nuevos cierres de locales establecidos.