Necaxa puede dar más: Alvarado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con miras hacia el partido frente a Toluca por la jornada doble de la Liga BBVA MX, el capitán del Equipo de Aguascalientes, Ventura Alvarado, atendió a los medios de comunicación que se dieron cita en Casa Club.

Ventura habló sobre el arranque del torneo y cómo ve hasta ahora al equipo. “Los últimos dos triunfos fueron fundamentales para tener buen ambiente, se venía trabajando bien y lo importante fue no desesperarnos, empezamos no del todo bien con Cruz Azul y Pumas, pero le dimos la vuelta a eso y ahora creo que el grupo está bien y todavía falta muchísimo para lo que queremos”.

Con respecto a Toluca, rival en turno de los Rayos, el zaguero explicó que han trabajado para enfrentar a una línea de cinco, aunque ellos saldrán igual.

“Estábamos trabajando para enfrentar una línea de cinco desde el juego contra Chivas, ellos nos sorprendieron al salir con línea de cuatro, así que nos va a ayudar eso y si no, tenemos que corregir. Nuestro funcionamiento va a ser el mismo, presionar y buscar”.

De igual forma, Alvarado sabe que aún falta mucho por lograr y pide a sus compañeros no bajar. “Todos saben que falta mucho, tenemos que meterle con todo en estos dos partidos y dejar la huella del equipo que es presionar, meter, sin importar quién sea el rival, así que no bajarle, no hemos hecho nada todavía”.

“Nosotros nos sentimos con la confianza hacer las cosas bien, nos ha ido bien en casa pero a veces también te traiciona la confianza, ya lo hablamos y no podemos bajar, especialmente en estos dos partidos que son seis puntos que nos podrían meter ahí arriba”, agregó el capitán de Necaxa.

Sobre el momento que vive su compañero Maxi Salas, el capitán resaltó lo siguiente.

“Se siente muy bien, igual con Mauro se lleva y se entiende bien, el grupo está bien con él, muy buena persona, trabaja bien y su estilo de juego le viene muy bien al equipo. Son cinco goles pero apenas vamos a mitad de torneo y todavía tiene mucho por explotar.”

El casaca 31 de los Rayos finalizó recalcando las metas que tienen para este torneo.

“Nuestra primera meta es volver a calificar y jugar bien, ser más constantes en casa y fuera, hay que seguir haciéndolo bien”.