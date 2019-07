Necaxa no está en ritmo para pelear con Cruz Azul: Vázquez

Esto

Carsón.- Necaxa fue ampliamente superado por Cruz Azul en la Supercopa MX y el análisis del técnico Guillermo Vázquez fue contundente: no hay nivel con estos jugadores para competir en la Liga. Incluso, el propio estratega necaxista dijo que requerirá de paciencia para no caer en la desesperación.

“El equipo no está en ritmo para pelear con un club como Cruz Azul. Nos falta más trabajo. La verdad, necesitamos tener paciencia para no desesperarme y entrenar con grupo completo y contar lo antes posible con todos para competir de mejor manera”, comentó.

Es un hecho que algo que afecta a Necaxa es la numerosa cantidad de altas, así como la frecuente partida de piezas clave. Esto no es ignorado por Vázquez, ya que reconoció que no es sencillo trabajar de esa manera, pero trata de adaptarse a lo que le dan.

“No es fácil. Debemos tener objetivos claros y si no es así, las cosas se distorsionan y se complican. Tengo poca injerencia a la hora de elegir. Me toca trabajar con lo que me den y soy un trabajador más del club, trato de hacer lo mejor posible mi trabajo”, confesó.

Con preocupación, el timonel rayo explicó que lo de ayer no quedó nada más en una mala exhibición. Con el torneo a punto de empezar, está urgido de mostrar otra cara.

“No es nada más que no se hiciera un buen juego. El panorama se complica si no mostramos otra cara ni mejoramos notoriamente para el siguiente juego. Son cosas en las que debemos tomar lo positivo. Hemos trabajado con la gente que posiblemente no juegue. Necesitamos entrenar con plantel completo. No me puedo desesperar porque todavía no lo tengo”, cerró.

