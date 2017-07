Necaxa irá por los tres puntos frente a Veracruz: Miguel Ponce

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Esta mañana, Miguel Ponce, lateral izquierdo de los Rayos del Necaxa atendió a los medios de comunicación luego de completar una sesión de entrenamiento con miras hacia el Torneo Apertura 2017.

Ponce expresó su sentir actual, “muy contento de estar aquí, cuando Nacho Ambriz me llamó no dudé en venir a esta gran institución y claro, nos hemos estado preparando bastante bien para este inicio de torneo, desafortunadamente no me podrá tocar pero el equipo va bastante bien, muy fuerte y vamos a ir por

esos primeros tres puntos”.

El mexicano comentó que “tuvimos bastante tiempo para conocernos, para saber cómo jugamos cada uno y eso es bastante bueno para que a la hora de jugar tengamos una buena conexión”.

“Nosotros buscamos ser protagonistas, eso hemos estado entrenando, es lo que nos pide Nacho, vamos a tratar de hacer un gran partido, sabemos que será difícil, pero queremos ganar, queremos hacer bien las cosas e iniciar muy bien”, dijo Miguel respecto al partido ante Veracruz.

A la afición, Ponce le pidió “que confíe en nosotros, en mí, venimos a hacerlo lo mejor posible, a entregar el máximo, a rompernos el alma y a hacer que este equipo vuelva a estar en primera división por muchos años”.

Para finalizar, el zurdo dijo que “el equipo irá a Veracruz a buscar los tres puntos, Nacho quiere un equipo ofensivo y ordenado, la idea ya la tenemos bien clara y ahora hay que demostrarlo a la hora de los partidos”.