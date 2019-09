Necaxa día a día está mejor: Angulo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hoy por la mañana, Jesús Angulo, atacante de los Rayos del Necaxa, atendió a los medios de comunicación que se dieron cita en Casa Club para conocer las impresiones del jugador mexicano.

Angulo explicó que a pesar del inicio complicado que tuvieron, con la adaptación de los refuerzos, el equipo ha encontrado mejores resultados.

“Empezamos más o menos porque todos los refuerzos que llegamos, nos costó un poco adaptarnos pero sabíamos que con dedicación y esfuerzo íbamos a lograr adaptarnos al grupo y sacar mejores resultados, creo que Necaxa está para grandes cosas y conforme pase el tiempo se va a ir viendo mejor el equipo”.

Sobre su próximo rival, FC Juárez, el apodado ‘Canelo’, dijo que será un rival complicado, como todos, pero depende de ellos sacar el triunfo.

“Va a ser complicado, tenemos en mente que todos los partidos son complicados, sea el rival que sea, ahora toca

contra Juárez, entonces está en nosotros sacar un buen resultado y trabajar para que sea un buen partido”.

Con respecto al buen momento por el que atraviesa, el jugador mencionó que no lo esperaba del todo.

“Uno siempre tiene en la mente hacerlo de la mejor manera en el torneo, nunca me lo esperé, lo tenía en la cabeza, lo tenía dentro de mis objetivos pero no me lo esperaba, gracias a Dios se nos están dando las cosas, grupal y

personalmente, y esperar seguir así”.

Cuestionado sobre la marca de puntos conseguida el torneo pasado, Angulo expresó que ellos únicamente piensan en el presente.

“No pensamos mucho en eso, no creo que haya presión, el equipo está bien, está motivado y queremos hacer

cosas importantes este torneo, hay que dejar el torneo pasado en el pasado”

Por último, el oriundo de Sinaloa aseguró que los Rayos están para grandes cosas.

“La verdad que veo a un gran equipo, muy unido, la unión es muy buena, yo desde que llegue fui cobijado

como si tuviera mucho tiempo acá, eso es un plus, eso te ayuda y bueno, yo veo a Necaxa para grandes cosas, lo estamos demostrando y con el pasar de los partidos se va a ir comportando mejor el equipo”.