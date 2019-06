Natzielly a Roque: “No nos asustan con el petate del muerto”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada Natzielly Rodríguez Calzada reiteró sus señalamientos en torno a una presunta corrupción en la autorización de terrenos para fraccionamientos por parte de autoridades estatales y se dijo dispuesta a acudir a las instancias anticorrupción.

“Espero lo conducente en terreno legales y si nos cita la fiscalía anticorrupción, estaremos en condiciones de acudir. No nos asustan con el petate del muerto”, subrayó.

Lo anterior, después de que el Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Armando Roque Cruz, pidió a la fiscalía anticorrupción emitir un apercibimiento hacia la legisladora de Morena y que presente pruebas de sus dichos.

“Estaré abierta a conducirme por los cauces legales. Ahora resulta que los funcionarios quieren limitar los dichos de los diputados, lo cual es grave”, abundó Rodríguez Calzada.

– ¿Cuándo podría darse?

– No lo sé, habrá que esperar a lo que resuelva la fiscalía anticorrupción.

Natzielly Rodríguez señaló en días pasados la existencia de “moches” para la autorización de terrenos para fraccionamientos y mencionando la presencia de funcionarios de gobierno.

“Me parece que he pisado callos, pues el secretario (Roque) no ha tenido la disposición de hablar conmigo”, apuntó.