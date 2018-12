NASA afirma que los anillos de Saturno están desapareciendo

Tribuna

Washington, EU.- La NASA ha revelado sobre una futura desaparición de los anillos de Saturno, ya que según las observaciones que se han hecho por parte de las misiones Cassini y Voyager 1 y 2, la gravedad del planeta hará que en unos 100 millones de años dejen de existir.

Los anillos del planeta se encuentran formados por algunos fragmentos de hielo de distintos tamaños que están equilibrados por la atracción gravitatoria de Saturno.

De acuerdo con la información de la agencia espacial estadounidense, la gravedad del planeta genera un colapso en forma de lluvia polvorienta de hielo bajo la influencia de su campo magnético.

“Estimamos que esta ‘lluvia de anillo’ drena una cantidad de agua que podría llenar una piscina olímpica en media hora”, explicóJames O’Donoghue, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt.

El especialista destacó ese ritmo, los anillos desaparecerían en 300 millones de años, pero la información proporcionada por la nave Cassini reveló que la cantidad que cae sobre el planeta es aún mayor, por lo que la extinción se daría 200 millones de años antes.

New NASA research indicates that Saturn’s iconic rings are not only younger than previously thought, but are disappearing at an extremely fast pace, compared to Saturn’s age. https://t.co/O7O7E7CLdj via @NASASolarSystem pic.twitter.com/e7KXGglkRg

— NASA Goddard (@NASAGoddard) December 17, 2018