Nadie se ha destapado en el PAN rumbo al 2018: Paulo Martínez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Paulo Martínez López, dirigente estatal del PAN, descartó que algún militante haya anticipado sus intenciones de postularse rumbo al proceso electoral del siguiente año, cuando habrá votaciones federales y locales.

“Nadia ha levantado la mano. Estamos cuidando los tiempos que se establecen, pues hasta septiembre de este año iniciará de manera formal el proceso y en el partido vamos a generar las condiciones para todos”, declaró.

Entrevistado en la plaza central de esta ciudad, Martínez López también recordó que los actuales diputados estatales tendrán la facultad legal de reelegirse. Situación que se analizará al interior del partido.

“Yo creo que varios sí buscarán reelegirse. Tienen las condiciones para hacerlo y estarán posicionados en su distrito. Para eso haremos un trabajo amplio junto con las candidaturas al proceso federal del 2018”, insistió.

– ¿Quiénes suenan como aspirantes?

– No hay nombres todavía.

En el caso del ex alcalde Antonio Martín del Campo, quien en los pasillos políticos suena como posible aspirante al Senado, el líder panista no quiso destaparlo: “él deberá de manifestar su interés. A mí no me han dicho quién tiene intereses de participar. Esperemos los tiempos y los momentos”.

Martínez confirmó el proceso de renovación de dirigencias municipales en Asientos, San José de Gracia, El Llano, Calvillo, además de la propia presidencia estatal donde reiteró que buscará repetir en el cargo.

– ¿Vas a seguir como presidente?

– Ya lo hemos manifestado. Hay el interés de buscar la reelección en el partido y con ello generar un trabajo en conjunto para preparar el proceso rumbo a las elecciones del 2018.