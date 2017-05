Nadie cree que los robos y asaltos hayan disminuido en Ags: CANACO

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Rubén Ángel Berumen de la Cerda, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), insistió en lo que ha venido pronunciando desde hace meses: “una cosa es lo que dicen las estadísticas y otra la realidad”, dijo respecto a su negativa a creer que los índices de asaltos del fuero común han bajado, tal y como lo presumieron autoridades municipales y estatales.

“Me da tristeza, dolor e irritación que sigue creciendo la delincuencia. Ojalá que vinieran los militares a ayudarle a la policía para que no haya tantos atracos”, aseveró, informando que en el centro se dan hasta dos o tres diarios. “No pueden decir que bajó la delincuencia. ¿Por qué maquilan las cifras? No puedo dejar de ver la realidad que me duele porque con sacrificios y mucho trabajo la gente se compra sus cosas y dos o tres sinvergüenzas se las llevan”, declaró.

Además, se refirió al asesinato de Hugo Luján Ramírez, delincuente ahorcado por cuatro vecinos hartos de sus constantes atracos, como una consecuencia de un hartazgo social. “No me dio gusto porque se trata de un ser humano, pero tal vez es un mal necesario”, precisó, pidiéndole a las autoridades una pronto reacción para que los delincuentes no estén seguros de que a pesar de cometer delitos, puedan estar paseándose al día siguiente por las calles.

Por lo pronto, dijo, el sector de comercio está tratando de ser precavido mediante contratos con aseguradoras “que ofrezcan mejor precio y mayor vigilancia para poder seguir trabajando, a pesar de que da mucha rabia encontrarse con un asalto a sus bienes”. Eso sí, subrayó que hasta el momento no tiene noticias sobre negocios que hayan decidido cerrar debido a los altos índices delictivos.