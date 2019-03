“Nada les gusta a los diputados del PAN en Aguascalientes”: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Existe renuencia de la bancada del PAN en el Congreso del Estado para entrarle a temas como la aprobación de la Guardia Nacional, manifestó el diputado por Morena Heder Guzmán Espejel.

El también vicecoordinador de la segunda fuerza política hizo hincapié en que el punto ya fue avalado desde el Congreso de la Unión, por lo cual tiene que homologarse a nivel local y debería subirse al pleno en la sesión del próximo jueves.

“Ellos no quieren subirlo pronto al pleno, diciendo que es tema político. Cuando hace poco tuvieron el descaro de subir la Ley Provida a su antojo”, manifestó Guzmán en relación a la propuesta panista de blindar la vida “desde la fecundación”, que por cierto no fue avalada.

– ¿Qué no le gusta al PAN?

– Nunca les gusta nada, ese es el problema.

El legislador de Morena agregó que en el caso de la Guardia Nacional, la fracción blanquiazul “quiere desprestigiar cuando fue aprobado por unanimidad y no reconocer cuando se hacen bien las cosas”.

Heder Guzmán recalcó que es prioridad homologar la Guardia Nacional, “pues vemos que en Aguascalientes cada vez está peor la inseguridad”.