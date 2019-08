Nada de excesos y violencia: AMLO sobre manifestación feminista

Reporte Índigo

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se refirió a las manifestaciones feministas del viernes 16 de agosto, al asegurar que el gobierno no va a combatir la violencia con violencia.

El presidente aseguró que a los conservadores, a los que llamó hipócritas, les hubiera gustado que hubiera “mano dura” para contener a las manifestantes, sin embargo, pugnó porque los conflictos se resuelvan mediante el diálogo.

“Son los ciudadanos, la fuerza de la opinión pública la que rige; los mismos ciudadanos son los jueces, nosotros mandamos obedeciendo, todos estamos obligados a actuar de manera responsable”.

López Obrador pugnó porque se investigue y se sancione a quienes causaron destrozos durante la manifestación, sin embargo, dijo que siempre buscarán el diálogo y el entendimiento.

De la misma manera, respaldó las acciones emprendidas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de quien dijo “es respetuosa de la lucha de las mujeres”.

El presidente aseguró que si se hubiera intervenido con la fuerza en las manifestaciones feministas “nos hubieran acusados de represores” y reafirmó que no se hubiera resuelto nada.

“No se debe usar la violencia, este no es un gobierno autoritario. Soy partidario de la no violencia, me formé en el estudio y las lecciones de Gandhi, Mandela, Luther King, no creo en el uso de la fuerza como opción con alternativa”.

De la misma manera, llamó a manifestantes a cuidar el patrimonio cultural y artístico de México pues “es de todos” y dijo que un movimiento que reivindica una causa justa, como los derechos de las mujeres, nada tiene que ver con actos de violencia.

Sobre la agresión que algunos reporteros sufrieron durante las manifestaciones, AMLO se dijo solidario y aseguró que el Gobierno capitalino ya investiga los casos.

Aquí la nota: Reporte Índigo