Músicos locales piden mantener un control de las bandas foráneas durante la FNSM

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato de Músicos en Aguascalientes, Teófilo García, hizo un llamado a la autoridad municipal a fin de que exista control en el número de bandas y grupos musicales foráneos que busquen trabajar en el perímetro ferial, ya que en los últimos años se ha tenido una sobrepoblación de bandas, lo que provoca una competencia desleal para los músicos de Aguascalientes.

Esta situación además puede derivar en conflictos entre los integrantes de los grupos musicales, pues se ha detectado que algunas bandas foráneas inclusive han distribuido droga en pasadas ediciones de la verbena.

Para Teófilo García, el Sindicato de Músicos locales debería llevar el control de los grupos musicales foráneos que quieran tocar en la verbena abrileña para conocer de primera mano el calendario y zonas donde se presentará cada uno de ellos y así evitar confrontaciones y abusos.

Indicó que el municipio tiene derecho de cobrarles derecho de piso a las foráneas, pero no de llevar el control, pues cuando lo hacía se presento el problema de bandas que venían del Estado de México, solo lo hacían dos o tres días o fines de semana, lo cual comenzó a despertar sospechas y al estar investigando con otros compañeros resulta que era para la venta de droga, pero que no pudieron hacer la denuncia dado que no tenían los argumentos necesarios.