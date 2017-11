Museo del Grammy dedica exposición a Carlos Vives

La Jornada

Los Ángeles.- Carlos Vives inauguró una exposición en su honor en el Museo del Grammy estadunidense de Los Ángeles; es el primer colombiano en ser el centro de una muestra sobre su carrera musical. Vives asistió este lunes a un concierto acústico y a inaugurar la exposición Deep Heart: Roots, Rock and the Music of Carlos Vives que exhibe vestuario, instrumentos y premios ganados por el cantante. La muestra, que estará abierta un año, ofrecerá a los visitantes una mirada profunda a la icónica carrera del dos veces ganador del Grammy estadunidense y 11 del Grammy Latino. “Es un orgullo y un honor más que especial llegar aquí como primer colombiano. Es como una manera de contar la historia un poco de nuestro pais a través de diferentes momentos de mi historia, declaró.