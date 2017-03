Murió George Michael de causas naturales

Reuters

Londres.- El cantante George Michael falleció de causas naturales, dijo un juez forense británico, con lo que se puso fin a una extensa investigación sobre la muerte del artista ocurrida en Navidad del año pasado.

El juez forense dijo que no había necesidad de más investigaciones sobre la muerte de Michael, de 53 años.

El resultado de la autopsia inicial había sido no concluyente.

“Ya que hay una causa confirmada de muerte natural, que fue miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso, la investigación se suspende”, dijo Darren Salter en un comunicado.

Michael saltó al estrellato con Wham!, uno de los más exitosos dúos del pop, con singles como “Wake Me Up Before You Go-Go” y “Careless Whisper”. Posteriormente se reinventó como solista, con letras atrevidas y álbumes que fueron enormes éxitos de venta como Faith y Listen Without Prejudice, Vol. 1.