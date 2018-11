Municipios no están aplicando sanciones por acoso: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los ayuntamientos del estado no están aplicando sanciones económicas a quienes incurren en acoso callejero, lamentó la diputada panista Guadalupe de Lira Beltrán, presidenta de la comisión de Seguridad Pública.

La legisladora blanquiazul manifestó que el Congreso del Estado cumplió con establecer las sanciones como falta administrativa y esto debe de cobrarse en cada alcaldía como una multa.

“Nosotros lamentamos que los municipios no llevan a cabo esta medida primaria para alguna acción contra quienes llegan a agredir verbalmente. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo y ahora está en la cancha de los municipios”, dijo.

– ¿De cuánto era el cobro de esta falta administrativa?

– No recuerdo el monto, pero sí era algo elevado en lo económico para que no se volviera a presentar.

De Lira Beltrán comentó que aun cuando se siguen presentando denuncias de acoso en las unidades del transporte público, la mayoría de los sucesos continúan ocurriendo en la vía pública.

“Ahora que llegaron las leyes de ingresos de los municipios, pues vamos a ver qué ayuntamientos sí lo están considerando”, reiteró.