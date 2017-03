@MunicipioAgs sin facultades legales para sacar militares a la calle: CEDH

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Ayuntamiento de la capital no tiene facultades legales para disponer de la presencia del Ejército en las calles, enfatizó Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El Ombudsman local señaló que las corporaciones policiacas de Aguascalientes están cumpliendo con su labor y no existe motivo para enviar a militares a patrullar la vía pública.

Sin embargo, cuestionó que la única justificación sería que las autoridades estatales tengan información que el resto de la ciudadanía desconozca.

Martín Jáuregui fue entrevistado en el palacio municipal, donde acudió a mediodía a una reunión con regidores del Ayuntamiento capital. Previamente, fue entrevistado en torno a las declaraciones de la alcaldesa Teresa Jiménez para que las fuerzas militares realicen patrullajes de seguridad en Aguascalientes.

“Creo que oficialmente no puede tomar esa decisión una instancia municipal. Siendo el Ejecito un organismo que a todos los mexicanos compete, tendría que tomarse una decisión en un marco colegiado”, afirmó.

– El gobernador también se había manifestado. ¿No hay desconocimiento legal?

– Yo creo que la urgencia podría presentarse en determinados eventos o acciones, pero no debe ser una normalidad ver a al militar recorriendo la ciudad. Eso aplicaría sólo en un estado de sitio.

– ¿No es necesario?

– Por lo que veo, no. A menos que haya datos que no nos estén proporcionando o datos que no conozcamos, entones sería cuestión de preocuparse. Pero la policía de momento está trabajando bien.

Martín Jáuregui informó que la CEDH recibe 60 quejas mensuales de parte de elementos policíacos del municipio.