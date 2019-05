Municipio promueve jornadas médicas en salud dental

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Departamento de Servicios Médicos del DIF Municipal de Aguascalientes convoca a la población a cuidar su salud dental, ya que mantener una boca sana previene enfermedades del corazón y del sistema digestivo.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelan que 9 de cada 10 mexicanos padecen caries o enfermedades en las encías. Esta situación se atribuye al elevado consumo de alimentos con azúcar refinada, falta de higiene y deficiente cepillado.

Se estima que en México el 70 por ciento de menores de 18 años presenta algún padecimiento odontológico, mientras que 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años solo tienen 10 piezas dentales o menos.

De acuerdo a la Asociación Dental Mexicana (ADM), existe una relación entre la enfermedad de las encías (periodontal) y las complicaciones en la salud como el derrame cerebral y la enfermedad coronaria.

Para mantener la boca en buen estado, hay que seguir ciertas recomendaciones: cepillarse tres veces al día, al menos durante dos minutos, usar hilo dental para eliminar la placa de los lugares en los que no llega el cepillo, llevar una dieta saludable, evitar fumar y visitar regularmente al dentista.

Es por este motivo que el DIF Municipal invita a la población aguascalentense a mantener su higiene bucal y realizarse chequeos de manera frecuente. Esta dependencia cuenta con consultorios dentales en puntos estratégicos de la ciudad para que las personas que no pueden pagar un tratamiento privado reciban esta atención.

Los consultorios dentales se ubican en:

Oficinas centrales del DIF Municipal de Avenida Universidad No. 612, Colonia Primo Verdad

Delegación Insurgentes, en Avenida de los Maestros No. 4042 esquina con Julián Medina, Colonia Insurgentes

Delegación Morelos, en Avenida Siglo XXI No. 704, Fraccionamiento Morelos

Delegación Jesús Terán, en la calle Pascual Cornejo No. 800, Colonia Progreso

Unidad de Salud Integral e Investigación (USII), en Avenida Alcaldes s/n esquina con Avenida Aguascalientes, en las instalaciones del Parque México

Además se cuenta con una Unidad Dental Móvil que visita diversas colonias y comunidades en las jornadas médicas del programa “DIF Promueve la Salud”.

Los costos de los tratamientos son muy accesibles, ya que únicamente se pide una cuota de recuperación, y a las personas que no puedan pagar su tratamiento se les hace un estudio socioeconómico para exentarlos del pago.

Los interesadas pueden acudir a los lugares señalados. Para mayor información, llamar a los teléfonos 912-77-19, 912-77-20 y 912-77-21.