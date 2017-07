Municipio determina eliminar “Seguro de Casa Habitación” y crear fondo de Gestión Social

Andrés Rojo

Aguascalintes.- La administración anterior dejó 5 millones de pesos disponibles como recursos para “Seguro de Casa Habitación”, el ayuntamiento capital va a disponer de dicho dinero para ayudar a ciudadanos que hayan sido victimas de algun siniestro en sus viviendas, ya sea robo, inundaciones, incendios, esto in la necesidad de que los afectados contraten algun tipo de seguro, por lo que los trámites se efectuarán de manera directa en la Secretaría de Desarrollo Social y áres de Atención Ciudadana, así lo comentó Antonio Arámbula López, secretario de SEDESOL.

“Más bien se decidió dejar ese dinero que se gastaba en el seguro en un fondo de ayuda social, una parte en la Secretaría de Desarrollo Social y otra parte en Atención Ciudadana para atender casos específicos de necesidades que pudieran ser no solamente robo, por ejemplo la alcaldesa ha estado tratando de ayudar a unas personas que se incendiaron y eso no lo cubría ese fondo, y de eso se les apoya para que compren sus cosas básicas, se les da un apoyito”.

De la misma manera añadió que el programa “Seguro de Casa Habitación” iniciado por la administración pasada, se determinó que por falta cobros por parte de los ciudadanos, ya que los tramites eran muy extensos, hacia que los solicitantes abandonaran sus tarea de cobrar dicho seguro, además de que hubo caso en que las personas hacían “autorobos” para aprovecharse y querer cobrar pólizas.

“Las personas que eran beneficiadas no eran ni la mitad pero en general, de lo que el municipio invertía y procedían menos de la mitad de las solicitudes y había muchas inconformidades porque no pasaban porque no se tenían facturas, porque no fue un asalto con violencia, no fue a la luz del día o porque no pusiste denuncia o no puedes comprar todo lo que tenías, entonces muchos robos que eran verdad el seguro no los calificaba y no los cubría”.

También se ampliará la cobertura y se aprovecharán estos fondos para un Fondo de Gestión, con el fin de apoyar a personas con enfermedades en el que los tratamientos sean muy costoso como lo son el cáncer y algunas discapacidades.

“Tienes que identificar primero quien eres y que se acredite que tengan la necesidad o que acrediten que tengan un problema emergente, una enfermedad, una muerte… y se tiene que acreditar porque no sólo vamos a apoyar a la gente que diga por qué sí”.