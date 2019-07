MuniAgs tiene en el abandono centro histórico de Aguascalientes: González

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El regidor independiente Mauricio González López denunció el abandono que se tiene en el centro histórico de la ciudad de Aguascalientes, que es gobernada por una administración de extracción del PAN.

“Si vemos la ciudad de Aguascalientes no es muy atractiva en materia turística porque no está ordenada y si vemos el centro histórico está desordenado, está sucio, está abandonado y además no tiene ningún tipo de atractivo venir porque no hay actividades para toda la familia, sólo bares en la noche”, enfatizó.

González López abundó en otro tipo de problemática como el comercio ambulante que se genera dentro de arterias como el andador Juárez que desemboca en la presidencia municipal, así como el andador Allende junto al Centro Comercial El Parián.

“Todo está mal organizado. Vemos muchos puestos semifijos que luego la gente ya no puede caminar y además estos puestos no son supervisados en la parte de servicios públicos, entonces la gente ya no quiere venir al centro”, recalcó.

– ¿Qué te dicen en la Secretaría del Ayuntamiento de esto?

– Pues dicen que sí, que sí. Pero no veo para cuándo.

El edil de extracción independiente manifestó que se requiere un plan en materia para fortalecer inversiones y que debe de partir desde el aspecto turístico, pues la ciudad capital se ha retrasado en comparación a otras entidades.

“Aguascalientes está perdiendo dinámica y nuestro principal problema es el tema económico. Necesitamos actuar rápido para tener esos ingresos. Una de estas estrategias es el turismo y fortalecer el consumo interno”, subrayó.