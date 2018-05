Multarán a personas que alimenten a perros callejeros

Excélsior

Estado de México.- En Papalotla, en donde el mes pasado fueron asesinados a balazos varios perros, quien dé de comer a un perro callejero y no lo adopte será acreedor a una multa de más de cuatro mil pesos o hasta 36 horas de arresto.

Las sanciones se harán extensivas a los dueños de animales de compañía que no los cuiden y no se hagan responsables de ellos.

Por medio de carteles colocados por todo el municipio, se informó a la población que, según el bando municipal, en los artículos 1,129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141 y 142; es obligación de los habitantes del municipio de Papalotla responsabilizarse de la tenencia de perros y gatos de su propiedad.

“Identificarlos, vacunarlos contra la rabia, esterilizarlos, evitar que deambulen libremente en la calle y que agredan a las personas, recoger las heces fecales de su mascota en la vía pública”

Y advierte: “Si algún habitante del municipio alimenta un perro callejero, se tomará como de su propiedad y deberá cumplir con todo lo estipulado con anterioridad y de no ser así se hará acreedor a una sanción de hasta 50 UMAS o hasta 36 horas de arresto administrativo”.

Así también señala que se sancionará a toda persona que tire desperdicios de comida con la intención de alimentar perros callejeros, que se niegue a vacunar a animales domésticos de su propiedad. Que se niegue a entregar a las autoridades sanitarias si son agresores o sospechosos de rabia.

A quien permita que deambulen solos en la calle ensuciando, defecando y que perjudique a tercero, sin eximirlo de la responsabilidad civil por los daños ocasionados.

Las autoridades señalan que estas medidas son para promover una tenencia responsable de los animales.

“Es referente a la tenencia responsable, si yo alimento a un animalito mejor lo adopto lo llevo a mi domicilio le proporciono el alimento”, apuntó Luis Daniel Herrera Flores, director de Seguridad Pública.

Aunque las autoridades aseguran que no hay un problema con los animales callejeros, los vecinos afirman que han proliferado y podrían representar un riesgo de salud.

María Eugenia Velázquez, comerciante explicó que se están reproduciendo los perros, que permanecen en la calle, “para mí si es feo pensar que vaya a haber alguna enfermedad y no hay control de los perros, no haya a quien acudir porque las autoridades dicen que no pueden hacer nada, dicen que hay derechos que los protegen más que a nosotros”.

La mayoría de los perros que deambulan por las calles, afirman los vecinos, tienen dueños pero que los mantienen fuera durante el día.

“Yo he visto personas que vienen y los ven flacos, les compran alimentos, mire ahí esta uno en la tienda ya se metió pa’ dentro, luego se roban hasta los paquetes de pan porque lo he visto, van con los polleros ven un pollo y vámonos”, dijo un vecino.

Sin embargo, la medida ha dividido la población, exige que las autoridades establezcan programas de estilización, pues consideran cruel no dar agua y algo de comida a los perros que deambulan por Papalotla.