Mujeres desisten de tratamientos contra la violencia por miedo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un 60% de las mujeres que acuden a buscar apoyo al Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM) inician algún proceso de tratamiento por la violencia de la que han sido objeto en sus hogares, aunque no necesariamente todas terminan con los mismos.

En el Marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres que se celebró en Palacio de Gobierno, la funcionaria estatal dio a conocer que en el camino desafortunadamente la gran mayoría por decisión propia regresa con sus parejas o en algunos otros casos no vuelven al hogar, pero ya no quieren saber nada de procesos.

La mayoría de las mueres violentadas está entre un rango de edad de los 19 a los 39 años, donde regularmente se trata de féminas con un promedio de tres hijos y dedicadas al hogar.

Se refirió a la apertura de la Casa de Medio Camino, la cual tendrá un cupo para 25 personas donde estarán las mujeres que no están en una situación de alto riego y donde estarán quienes tengan alguna red de apoyo ya sea la madre, abuelos o hermanas que les ayuden en en tránsito de su desgracia donde solo podrán estar 15 días en lo que toman alguna decisión, así como se les brindará apoyo integral.

Comentó que sin esta casa de por medio se tuvo una atención en el año de hasta 80 mujeres que padecían de violencia, aunque no todas eran de Aguascalientes pues recibieron hasta 10 oriundas de Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí.

Por otra parte, según cifras se señala que en México un 66.1% de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia.

49% dijo haber sufrido algún tipo de violencia emocional; 41.3% violencia sexual; 34% física y el 29% económica-patrimonial o discriminación.

Ciudad de México con un 79.8% de violencia contra las mujeres, Estado de México con 75.3%; Jalisco 74.1% y Aguascalientes 73.3% ocupan los primeros lugares en el país con mayor violencia contra las mujeres.