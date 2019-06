Mujeres del PRD se pronuncian a favor de la interrupción legal del embarazo

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- La Organización Nacional de Mujeres del PRD, presenta el siguiente posicionamiento como parte de las voces que son y han sido silenciadas por nuestra sociedad a lo largo de la Historia.

Es necesario abordar un poco de historia y recordarles a muchos y muchas lo que las Mujeres hemos logrado en materia de Derechos Humanos, y es que hablar de Derechos Humanos, había sido hasta 1993 un tema donde no se reconocía a la violencia ejercida sobre las mujeres como una violación a los derechos humanos, es decir en la Convención de Vienna del mismo año y después de muchas luchas se reconocen los DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, en pocas palabras, hasta ese momento se nos consideró como HUMANAS.

Bajo este contexto, y de acuerdo a las características de los Derechos Humanos, nos apegamos al principio de progresividad que establece nuestra constitución, es decir, rechazamos cualquier intento de retroceso en el reconocimiento de los mismos, y puntualizamos que la violación de los Derechos Humanos de las Mujeres, se ven trasgredidos también por una situación estructural y discriminatoria en donde el principal responsable de tales actos es el propio Estado.

Es por ello, que la legalización del aborto es un tema de salud pública, alejado de cuestiones morales, las mujeres también tenemos derecho a la salud, y en ese sentido el Estado nos sigue quedando a deber, Diputados y Diputadas ustedes son responsables de crear iniciativas que favorezcan a las Mujeres, que corten la brecha de violencia, discriminación y desigualdad social de las que somos parte, no olviden que muchas mujeres han muerto por falta de políticas de salud justas, en donde el Derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, no este condenado a una acto de criminalización. No permitiremos que iniciativas como las que hoy se quieren aprobar violen los Derechos Humanos de las Mujeres.

En resumen, nos pronunciamos a favor de la interrupción legal del embarazo, como parte de los derechos de salud sexual y reproductiva, asumiendo así que es una cuestión de Derechos Humanos, de salud pública y de género. Exigimos programas completos, que integren la educación sexual integral, el acceso a métodos de anticoncepción, y la interrupción legal del embarazo, como políticas que garanticen el goce de todos los derechos involucrados en lo relativo a la salud sexual y reproductiva.

Al mismo tiempo nos unimos, acompañamos y luchamos esta causa que encabeza aquí en Aguascalientes, cada una de las personas que están presentes, y muchas que están afuera, porque una LEY QUE DESPENALIZA NO OBLIGA A NINGUNA.

“ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y JUSTICIA”