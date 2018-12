Mujeres de 19 a 39 años las más violentadas en el hogar

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mujeres entre los 19 a 39 años de edad son las que mayormente presentan problemas de violencia intrafamiliar, siendo en ese rango de edad también las que más están acudiendo por ayuda ante el Instituto Aguscalentense de la Mujer (IAM)

La directora de IAM, Lourdes Murguía reveló que con el tiempo se ha ido cambiando en las edades, donde antaño se presentaban casos de personas más jóvenes.

Estas mujeres violentadas se están presentando con un promedio de tres hijos y con un nivel de escolaridad promedio de secundaria.

Reveló que desafortunadamente en un número importante de casos de violencia las mujeres no denuncian al agresor principalmente la pareja, y en otros al volver con esta no dan seguimiento a las denuncias que interpusieron o desisten de ellas, por lo que el instituto está abierto a darles acompañamiento, si así lo deciden ante la fiscalía para poder darle continuidad si es su deseo hasta el final del proceso.

Existen otros casos donde la mujer ha llegado en busca de atención y de la noche a la mañana desaparecen de los lugares que habitan para ya no ser localizadas, truncando con dllo la ayuda a la que se someten en un principio.

En lo que va del año hay más de 3 mil atenciones en el IAM sin que todas signifiquen que tengan relación con la violencia, sin embargo si es un tema predominante.