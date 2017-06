Mujeres artistas abordan un tema que nadie quiere ver: feminicidio

La Jornada

CDMX.- En México, un promedio de siete mujeres son asesinadas diariamente, de acuerdo con cifras de Amnistía Internacional (AI) México. Se le llama feminicidio y es la parte más grave de un problema que requiere solución urgente: la violencia de género.

Desde ayer, en el Centro Cultural de España en México (CCEMX), ilustradoras, artistas plásticas y escritoras de América Latina, España y Estados Unidos se unen en la exposición Vivan las mujeres, proyecto de Vértigo Galería y Amnistía Internacional.

El propósito de esta muestra, que se expone también en la estación Tacubaya del Metro y estuvo en el Centro Cultural Recoleta, de Buenos Aires, es crear conciencia sobre la violencia de género en todos sus aspectos, desde la agresión sicológica y económica hasta los asesinatos de mujeres, problema que atañe a toda la región.

La idea de una exposición con un tema tan complejo surgió en 2016 con la campaña de AI #vivanlasmujeres.

Colaboramos con AI en la campaña de desaparición forzada; ahí surgió la posibilidad de participar en esta. Comenzamos a pensar de qué manera acercar un tema tan complejo y sensibilizar desde otro lado a la gente con un asunto que obviamente nadie quiere ver, ni abordar. Creemos que el arte es una herramienta de comunicación súper poderosa. Pretendemos que alguna imagen o texto tenga la capacidad de disparar algún cuestionamiento o que las mujeres víctimas de violencia reflexionen sobre su situación, expresa Clarisa Moura, de Vértigo Galería, y cocuradora de la exposición junto con Abril Castillo.

Así que lanzaron la convocatoria a ilustradoras y artistas plásticas, además de narradoras, poetas y periodistas a quienes “propusimos basarse en testimonios, experiencias personales, noticias actuales, incluso hacer cosas más conceptuales acerca de lo que es la violencia y de lo que es ser mujer.

En general los textos son muy emotivos, muy poéticos y, como dice Clarisa, tienen esta parte que posee el arte de desplegar un montón de cosas: no es lo mismo una cifra dura, sino que mediante el arte y los discursos personales de cada artista pueden conectar con todo tipo de público y que éste se involucre a otro nivel y se sensibilice con lo que ocurre.

Raquel Aguilera, subdirectora de programas en AI México, recordó que esa organización puso en marcha la campaña #vivanlasmujeres desde hace dos años, cuyo objetivo “es combatir las distintas violencias contra la mujer; coincidimos en que era interesante presentar una exposición colectiva con la visión de distintas artistas mujeres respecto de la violencia.

Desde AI atacamos la violencia en los distintos ámbitos, laboral, doméstico, comunitario, desde distintos enfoques. En la exposición uno de los que más se trató es el feminicidio, pero se cubren todos los tipos de violencia contra la mujer.

En cuanto a los asesinatos de mujeres, Aguilera precisó: “las cifras que manejamos –porque no existen cifras tal cual de feminicidio–, para 2014-2015, son las que maneja el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) de homicidios violentos de mujeres: en promedio es de siete mujeres asesinadas por día. Esa es la cifra del Inegi y la que nosotros compartimos en la página de Internet de la campaña. Es importante mencionar que no son cifras, son mujeres asesinadas. Decimos que en promedio son siete porque el Inegi maneja 6.5 mujeres, pero no vamos a decir 6.5, porque no hay punto 5 de una mujer, por eso la cifra que manejamos es en promedio”.

Estamos convencidos, añadió, de que desde el arte podemos aportar para que las personas reflexionen sobre este problema y realizar alguna acción para evitar y detener esta situación.

En Vivan las mujeres se exponen casi 95 colaboraciones, entre gráfica y texto. También se realizarán talleres y conversatorios, entreo otras actividades. Permanecerá hasta el 13 de agosto en el Centro Cultural de España en México (Guatemala 18, Centro Histórico).