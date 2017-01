Mujer priista quiere chantajear con concesiones de taxi a Gob-Ags para calmar taxistas

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.-Un video muestra a María del Rosario Ramírez Macías, líder del PRI en la sección 115 del Distrito III electoral donde pretende chantajear al secretario general de gobierno, Javier Luévano Núñez y al titular de la Seguot, Armando Roque Cruz a quienes les pide le entreguen 80 concesiones a ella y que se firme ante notario público para que “le calme“ a los taxistas que están “muy caldeados“.

Es así que se demuestra que el tema de las concesiones de taxi esta politizado.

Desde la última semana de noviembre a la fecha, cada semana se ha presentado una manifestación por parte de un grupo de taxistas denominado 143 por el número de los choferes que fueron engañados por el anterior gobierno.

Este miércoles, el panista, Martín Orozco les indicó que procedan de manera judicial contra quien los engañó y posteriormente atenderá a cada uno de los quejosos.

Entre otros quienes poseen una concesión de taxi a quienes se les otorgó de manera irregular aparecen políticos, empleados de gobierno, ex regidores, parientes de políticos del PRI, del PAN, PRD, PANAL y Nueva Alianza, diputados y ex diputados locales, reporteros y hasta la hija de un artista y del ex rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se encuentran entre los beneficiados de las 418 concesiones de taxi que entregó el priista, Carlos Lozano de la Torre en el último trimestre de su gobierno que concluyó el 30 de noviembre pasado.

Como ejemplo se cita que la concesión número 3859 a nombre de Emmanuel Evan García Ibarra quien fue jefe del Departamento de Diseño Turístico y Director de Imagen Institucional del Gobierno del Estado hasta el pasado 30 de noviembre.

La 3860 a nombre de Mauro Chávez Silva, quien fue regidor por el PRI hasta el pasado 31 de diciembre en el municipio de Tepezalá.

La 3866 a nombre de Gladys Nelly Ibarra Serna, esposa de Refugio Eudave, líder de los Taxistas Revolucionarios (afiliada al PRI) quien ya cuenta con al menos 5 concesiones.

La 3870 a nombre de Felipe Flores Muñoz quien fuera Director del Combate a la Pobreza hasta el pasado 30 de noviembre.

La 3871 a nombre de Francisco Javier Palacios Guerrero Director de Información, Documentación y Análisis de la Coordinación de Asesores del Gobierno del Estado hasta noviembre pasado.

La 3891 a nombre de Natalia Ruiz Alba, hija del cantante y compositor, José María Napoleón que reside en esta capital.

La 3896 a nombre de Margarita Gallegos Soto, alcaldesa priista de San Francisco de los Romo hasta diciembre pasado.

La 3898 a nombre de Mario Andrade Ruiz, hijo del rector Mario Andrade Cervantes rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hasta el pasado 15 de diciembre.

La 3905 a nombre de Antonio Alberto Martínez Rodríguez, alcalde de San José de Gracia por el PANAL hasta diciembre pasado.

La 3909 a nombre de Carlos Fernando Ovalle García, hermano de Francisco Ovalle García, diputado local del PRI hasta noviembre pasado.

La 3929, a nombre de Antonio Penna Neaves, primo de Carlos Penna Charolet director del Canal estatal de Televisión Aguascalientes Tv.

La 4037 a nombre de Sara Ramírez Domínguez, directora del Observatorio Ciudadano del Municipio de Aguascalientes durante la gestión de la priista, Lorena Martínez Rodríguez, alcaldesa capitalina de 2011 a 2013 y candidata al gobierno del estado en los pasados comicios del 5 de junio, hoy delegada del CEN del PRI en Veracruz.

La 4179 a nombre de Arturo Fernández Estrada, ex dirigente del PANAL y actual diputado local en la 63 Legislatura, así como la 4225 a nombre de su compañera la también diputada local, Mayela Macías Alvarado quien cuestionada al respecto indicó que “sí no me la quitan le voy a dar trabajo a alguien“.