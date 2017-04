Mujer crea una playlist de Spotify para cortar a su novio

Qué.es

Estados Unidos.- Kirsten Titus es una chica de 19 años de edad estudiante de la Brigham Young University en Utah, Estados Unidos. Allí conoció a Wyatt Hall y comenzaron a salir juntos, aunque las cosas no salieron bien y finalmente acabaron cortando.

Kirsten fue quien tomó la decisión de poner punto y final a su relación al darse cuenta que le quería mejor como amigo. Para cortar, la joven decidió hacerlo de una manera bastante original. Decidió crear una playlist en Spotify para romper con él. En ella metió una serie de canciones que leyendo sus títulos se puede entender el mensaje que Kirsten le mandó a Wyatt: “¿Todavía quieres besarme? Porque me estoy enamorando de otra persona, pero todavía podemos seguir siendo amigos”.

Todo hubiera quedado entre la pareja si no se hubiera enterado la hermana de Kirsten. Esta, al utilizar la cuenta que ambas comparten en Spotify, observó la lista y decidió hacerle un pantallazo para después publicarlo en Twitter.

“Mi hermana ha estado saliendo con este tío llamado Wyatt pero le gusta otra persona así que le ha mandado esta playlist”, escribió la hermana pequeña junto a las fotografías.

A la hermana no le hizo demasiada gracia que publicara eso y le pidió que lo borrara. Aunque ya era demasiado tarde pues la historia se había hecho viral. Además, la respuesta de Wyatt terminó de revolucionar las redes. El joven contestó con otra playlist en la que se puede ver una única canción, STFU, cuyas siglas significan “Shut The Fuck Up” (cállate la puta boca).

Pese a ello, Wyatt reconoció que le pareció “bastante divertido” la manera que tuvo de romper Kirsten y aseguró que “la relación no era realmente seria y seguiremos siendo amigos”.