Muere famosa ‘influencer’ a causa de cáncer

Já são 5 dias de UTI, 5 dias de lutas e dores inexplicável mas nada supera o valor de poder respirar sem aparelhos, passei 3 dias sedadas sem ter noção de nada, pensava que tinha perdido mas sinto que Deus me deu uma nova chance, cada dia uma nova chance é uma nova melhora! OBRIGADA SENHOR! Vivo por ti💙Obrigadaaaa por todas as orações amigos, não vamos desistir de viver 💙🌟

A post shared by Nara Almeida (@almeidanara) on Mar 25, 2018 at 12:26pm PDT