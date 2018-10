Muere el actor de Walking Dead, Scott Wilson, víctima de leucemia

Redacción

Estados Unidos.- Scott Wilson, actor de The Walking Dead, murió este sábado apenas unas horas después de que los productores de la serie televisiva confirmaran su participación en la novena temporada.

El hombre de 76 años encarnó al granjero Hershel Greene durante la cuarta temporada. Fue víctima de leucemia.

Estamos profundamente tristes por informar que Scott Wilson, el increíble actor que interpretó a Hershel en #TheWalkingDead, ha fallecido a la edad de 76 años. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en el paraíso, Scott. ¡Te amamos!

Aunque se desconoce si el actor ya había rodado sus escenas en The Walking Dead, la productora AMC indicó que se sintieron afortunados por haberlo conocido, pues su personaje fue el “centro emocional de la serie”.

En redes sociales, varios actores de la serie de zombies han externado su tristeza ante la noticia, en el mismo día del estreno de la nueva temporada.

La primera vez que me encontré con Scott Wilson, me dio un gran abrazo y me dijo que esta cosa de la que me había convertido parte… era una familia. Dijo que tenía la responsabilidad de cuidarla. Me he esforzado mucho para hacerlo, señor. Y continuaré. Lo prometo. Te veo en el otro lado, amigo.

En la amorosa memoria de Scott Wilson, un amigo y un actor extraordinario. Serás extrañado.