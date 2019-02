Muere con millones de euros en bitcoin, pero nadie sabe su contraseña

Debate

Canadá.- Un hombre ha muerto con más de 100 millones de euros en criptomonedas en su computadora, pero nadie sabe la contraseña para acceder al dinero.

El canadiense Gerald Cotten murió repentinamente a los 30 años en diciembre debido a complicaciones con la enfermedad de Crohn mientras trabajaba como voluntario en un orfanato en India.

Cotten fue el fundador de Quadriga, una plataforma en línea que permite el comercio de Bitcoin, Litecoin y Ethereum, monedas cibernéticas que no existen físicamente pero que se pueden comprar y vender en Internet.

As my friend @OutlierCanada has noted, Gerald Cotten had a dry sense of humour as appreciated here by @diiorioanthony at a Feb 2015 #bitcoin event. #QuadrigaCX @BitcoinMagazine pic.twitter.com/3HsXFPNKZY

— Jessie Willms (@WILLMS_) February 4, 2019