“Muchas gracias”: ‘Tuca’ le dice que no a la Selección Mexicana

El técnico brasileño, Ricardo Ferretti ya le dijo que no a la Selección Mexicana de forma tajante.

Tras varios rumores que lo colocaban como el sucesor de Juan Carlos Osorio, el ‘Tuca‘ ya dio su no definitivo. En conferencia de prensa y a su estilo el brasileño aseguró que ya lo contactaron, pero las dijo que no.

“Han existido muchos inventos de esto. Se me acercó una persona, no voy a decir nombres, y ya le dije que no, que muchas gracias”, declaró.

El carioca era una de las opciones de la nueva directiva encabezada por Yon De Luisa. Cabe recordar que el ‘Tuca‘ ya tuvo un periodo muy breve con la Selección Mexicana, antes de la llegada de Juan Carlos Osorio.

En su pequeña gestión cosechó dos empates y dos victorias. Con Ferretti en el banquillo la SelecciónMexicana se consiguió el pase a la Copa Confederaciones, derrotando a Estados Unidos en un partidazo que terminó en tiempo extra.

Por ahora el brasileño se mantendrá al frente de Tigres. En el Apertura 2018 los felinos marchan invictos tras dos jornadas, sin gol en contra y en el liderato, empatado junto a Pumas, Cruz Azul y Monterrey.

Las opciones se les acaban a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol. Ahora, según los diferentes reportes, Matías Almeyda, André Villas-Boas y Miguel Herrera son los que están en la carrera por tomar el banquillo nacional.

Juan Carlos Osorio dejó a la Selección Mexicana tras finalizar la Copa del Mundo. Con su contrato finalizado, el colombiano optó por no renovar luego de tres años. En número fue el mejor pero los resultados en partidos de eliminación directa le terminó pesando para no trascender. Al final México también se fue en los Octavos de Final del Mundial.